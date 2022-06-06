Пенсионный фонд регулярно совершает ошибки при начислении и перерасчетах пенсий, причем не в пользу пенсионеров - юрист

Истец, чиновник ПФ, судьи читают одни и те же нормативные документы. И если суд соглашается с доводами истца, значит двое из трех понимают их правильно, а третий - пенсионный фонд - неправильно, информирует ZN.ua.

В результате ошибок при начислениях или перерасчетах пенсий суды буквально завалены исками против неправомерных действий пенсионного фонда.

Совсем недавно очередной пенсионер добился через суд, чтобы ему вернули незаконно сниженный размер пенсии на прежний уровень и выплатили недоплаченное за 2 года судебной тяжбы. Вот, как прокомментировала странности с арифметикой в ПФ адвокат Татьяна Левчук:

“Три моих клиента обратились в суд в связи с неправомерным действиями пенсионного фонда при начислении пенсий. Все три дела суд решил в их пользу. Я полагаю и доказываю это в судах, что пенсионный фонд умышленно совершает очевидные и повторяющиеся регулярно ошибки, когда принимает решения либо о снижении людям пенсий, либо об отказе в назначении пенсий, либо об отказе в их перерасчете.

Особенно много проблем с назначением и перерасчетом пенсий у госслужащих и военных. Практически все, кто обращаются с исками в суд относительно неправомерных действий пенсионного фонда, свою правоту доказывают”.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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