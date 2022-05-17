Пенсионный фонд сотнями обсчитывает пенсионеров: Окружной админсуд Киева завален исками

Из числа исков, поступивших в Окружной административный суд Киева в течение первой половины мая текущего года, половина касается перерасчета пенсий. Об этом информирует сайт суда .

По информации Компьютерной программы "Делопроизводство специализированного суда", за первую половину мая этого года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрирован 431 иск. В 50% административных исков ответчиками указаны управления Пенсионного фонда Украины», – говорится в сообщении.

Среди требований указанных исков - обжалование отказа в проведении перерасчета пенсии.

Кроме того, истцы просят суд обязать соответствующие органы Пенсионного фонда осуществить перерасчет и выплату пенсии.