Пенсионный фонд сотнями обсчитывает пенсионеров: Окружной админсуд Киева завален исками

Пенсионный фонд совершает системные ошибки, утверждают в ОАСК, информирует ZN.ua.

Из числа исков, поступивших в Окружной административный суд Киева в течение первой половины мая текущего года, половина касается перерасчета пенсий. Об этом информирует сайт суда.

По информации Компьютерной программы "Делопроизводство специализированного суда", за первую половину мая этого года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрирован 431 иск. В 50% административных исков ответчиками указаны управления Пенсионного фонда Украины», – говорится в сообщении.

Среди требований указанных исков - обжалование отказа в проведении перерасчета пенсии.

Кроме того, истцы просят суд обязать соответствующие органы Пенсионного фонда осуществить перерасчет и выплату пенсии.


Лия Ильченко, ZN.ua

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