Оптовый рынок автотоплива: есть ли изменения и как отреагируют цены на решение НБУ

За неделю ситуация на оптовом рынке топлива практически не изменилась. Стоимость бензина А-95 в среднем 56 грн/л, ДТ продают за 65 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

Кроме того, цены на следующей неделе могут вырасти из-за решения НБУ: «Дополнительный фактор неопределенности топливного рынка подбросил НБУ, который с 21 мая отменил ограничения на валютном рынке Украины, что может привести к скачку цен», - отмечается эксперты издания.

Относительно цен, бензин в пятницу, 20 мая, торговался в диапазоне 53-57 грн/л. Для сравнения, на прошлой неделе трейдеры предлагали высокооктан за 50-55 грн/л.

Такой уровень цен на А-95 установлен как на товарный продукт, импортированный из-за границы, так и на производимый на мини-НПЗ Украины ресурс. География работы «самоворов» (новые мини-НПЗ) охватывает практически всю Украину, и даже в условиях войны открываются новые производства.

В течение недели в западном регионе Украины были зафиксированы продажи вагонных партий бензина А-95. Стоимость этих партий стартовала от 69000 грн/т.

Диапазон цен на ГП за неделю тоже почти не изменился, по состоянию на 20 мая дизель торгуется за 57-65 грн/л. При этом есть единичные предложения ресурса за 70 грн/л в центральных и восточных областях Украины. На юге в пятницу дизель предлагался по 55-58 грн/л. На минувшей неделе ресурс ГП торговался за 48-53 грн/л.

Отметим, что для реализации в южном регионе предлагались вагонные партии ДП за 69 000 грн/т. Но, несмотря на разнообразие предложений ГП (автомобильные и вагонные нормы), спрос в южном регионе, как и по всей Украине, остается очень высоким. Как рассказал один из трейдеров, если клиенту выставляется счет, а он проживает с оплатой, то его заявку снимают, а ресурс получает уже другой не колеблющийся клиент. На следующей неделе в южном регионе ожидается очередная поставка ГП, хотя его влияние на спрос в регионе, скорее всего, существенным не будет.

В северных и центральных регионах торговля ГП велась «кучнее», диапазон предложений – 65-67 грн/л. Для сравнения, цены на 20 мая на 3-5 грн/л меньше цен в прошлую пятницу.

На западе страны ценовой диапазон – 57-60 грн/л, что соответствует ценам на прошлой неделе. При этом в западных областях дизель можно было приобрести как автонормами, так и вагонными партиями. Отметим, что в западном регионе был налажен канал снабжения ДП железнодорожным транспортом с последующим переливом ресурса из европути в автоцистерны.

Несмотря на все положительные решения в логистике топлива, трейдеры отмечают, что ситуация с наполнением рынка остается напряженной.