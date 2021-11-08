Коболев: Даже после прекращения транзита роSSийского газа по украинской ГТС будет возможность использования подземных хранилищ

Даже если россияне полностью прекратят использовать возможности украинской газотранспортной системы по транзиту после запуска "Северного потока 2", ее часть в виде подземных хранилищ будет интересна европейским партнерам.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил бывший глава правления НАК Андрей Коболев.

"Мы сохраним возможность использования «подземки». И если Украина удержит статус качественного поставщика услуг, если прекратится риторика, что мы, мол, арестуем, заберем, национализируем чьи-то запасы в наших хранилищах. Потому что эта риторика очень опасна. Если европейцев не пугать, а вести переговоры, то наши хранилища могут, должны и будут работать. Это объем примерно 10 млрд метров кубических закачки-выкачки", - сказал он.

Экс-глава правления "Нафтогаза" добавил, что возможные поступления от этого будут меньше доходов от транзита, однако, считает, что их объемы могут быть значительными.

"Там, конечно, вопрос возможного тарифа. Здесь задействована меньшая часть системы, и цена должна быть, соответственно, ниже прокачки. Но это очень близкие цифры. И думаю, это тот важный компонент, которым нужно заниматься", - добавил он.

Напомним, РоSSия в начале ноября резко сократила транзит газа по территории Украины. В последние дни транзит роSSийского газа по украинской ГТС вырос до 89-90 млн кубометров. Впрочем, он все еще меньше 109 млн кубометров в сутки, которые "Газпром" забронировал и должен оплатить.