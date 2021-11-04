ЕБРР сохранил прогноз ВВП Украины на уровне 3,5% и предупредил о рисках медленной вакцинации

Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Такое же увеличение прогнозируется на 2022 год. Главными рисками для экономики Украины в банке считаются медленные темпы вакцинации от COVID-19 и нестабильный прогресс в реформах.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР со ссылкой на свежий отчет о региональных экономических перспективах.

"Длительный локдаун в начале 2021 года привел к падению ВВП Украины на 2,2% в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года, но уже во втором квартале произошел рост на 5,7%. Этому восстановлению способствовал двузначный рост объемов потребления домохозяйств и инвестиций, а также мощный рост цен на основную экспортную продукцию, прежде всего зерновые и железную руду. Рост экспорта обеспечил профицит текущего счета, что привело к увеличению объемов иностранной валюты и укреплению гривны", - говорится в комментарии ЕБРР .

Банк считает, что экономическое обновление во второй половине года будет подкрепляться рекордным урожаем зерновых в Украине и последующей нормализацией деловой деятельности.

Экономический рост в Украине станет одним из самых низких в регионе.

Напомним, что Международный валютный фонд, который весной прогнозировал Украине 4%-ный рост ВВП в 2021 году, недавно пересмотрел свою оценку и ухудшил ее до 3,5%.