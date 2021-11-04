В Афганистане запретили использовать иностранную валюту

Движение Талибан запретило использование иностранных валют в Афганистане для расчета внутри страны. Об этом пишет BBC.

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Только афганская валюта

«Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы в торговле использовали афганскую валюту», — отмечает представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

Он добавил, что «Исламский Эмират поручает всем гражданам, владельцам магазинов, торговцам, бизнесменам и общественности теперь проводить все транзакции в афгане (афганская национальная валюта, — ред.) и строго воздерживаться от использования иностранной валюты.

До того, как власть в стране захватил Талибан, доллар США был широко распространен на афганском рынке.

Также доллары часто использовались в приграничных регионах, в том числе вблизи Пакистана.

Предыстория

Ранее Минфин писал, что 18 августа Администрация Джо Байдена приняла решение заморозить резервы правительства Афганистана, чтобы они не попали талибам.

16 августа исламистская группировка Талибан захватила столицу Афганистана Кабул и объявила о «завершении войны».

Исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики Талибана взяли под контроль столицу страны Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном.

В этот же день президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и скрылся из страны без создания переходного правительства. После этого большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана также покинули страну.