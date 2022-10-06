Долар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня

Курс долара в українських банках 6 жовтня в середньому зріс на 30 копійок – до 40,30 грн/долар, тоді як курс в обмінниках упав на 20 копійок. Євро також подешевшало в середньому на 5 копійок.

Долар в Україні знову почав зростати: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня

Так, за даними Мінфіну, у четвер готівковий курс долара в банках України зупинився на рівні 40,30 гривень при купівлі та 41,27 гривні за долар у продажу.

Європейську валюту банки в середньому купують за 39 гривень, що на 5 копійок дешевше, ніж минулої доби, а продають у середньому за 40,25 гривні за євро (20 копійок).

В обмінниках сьогодні купують долар США в середньому за 40,63 гривні, а продають - за 41,05 гривні (-20 копійок). Євро у покупці в середньому коштує 39,45 грн/євро, а у продажу – 40,01 грн/євро.

Якщо порівнювати курс по банкам, то готівковий долар в ПриватБанку подешевшав 6 жовтня на 20 копійок – до 40,60 грн/дол. Курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня – 40,30 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,10 грн за дол., євро – 39,30 грн за євро.

Долар в Україні знову почав зростати: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня

Курс покупки долара в Ощадбанку зріс до 41,50 грн/долар. За найвигіднішим курсом купують валюту OTP Банк – 39,25 грн за долар та Універсал Банк – 39,30 грн за долар.

Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні із липня залишається 36,57 грн. Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким фінустанови можуть продавати клієнтам готівкову іноземну валюту і дозволив купувати долари за умови розміщення їх на депозити.

Кабмін заклав у проект держбюджету наступного року середній курс долара на рівні 42,2 грн. Чиновники спрогнозували, що до кінця року долар подорожчає до 50 грн.

Нагадаємо, з 5 жовтня для українців запроваджено заборону на переказ коштів з гривневих карток на іноземні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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