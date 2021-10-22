Биткоин побил собственный рекорд: теперь он составляет почти 67 тысяч долларов

Биткоин, как и предсказывали многие аналитики, демонстрирует активный рост и уже побил собственный рекорд, поставленный им в апреле нынешнего года. Теперь его рекорд составляет 66 974 или почти 67 тысяч долларов.

Биткоин побил свой абсолютный рекорд, приблизившись вплотную к 67 тысячам долларов

В апреле нынешнего года, после бурного роста биткоина, его стоимость достигла 64 тысяч долларов. Впоследствии, по ряду причин главная криптовалюта стала стремительно терять в цене и в течение лета стоимость биткоина пару раз даже опускалась под 30 тысяч.

Тогда многие скептики заговорили о конце эпохи биткоина, и о том, что он, как раздутый мыльный пузырь, который вот-вот готов лопнуть.

Биткоин побил свой абсолютный рекорд, приблизившись вплотную к 67 тысячам долларов

Однако пережив за лето 2021 года не лучший период своей истории, биткоин, в конце сентября опять уверенно пошел в рост. И вот теперь уже вплотную подступил к новой высоте – 67 тысяч долларов.

Правда в течение суток 21 октября он опять несколько сдал позиции, опустившись на отметку в 63 тысячи, однако ничего опасного в этом нет. Ведь криптовалюта – чрезвычайно волатильный инструмент.

Такой активный рост стоимости биткоина спровоцирован запуском первого биржевого инвестфонда (ETF) на биткоин ProShares Bitcoin Strategy ETF.

"ETF – это Exchange Traded Fund или "торгуемый на бирже фонд". В рамках ETF управляющий собирает акции различных компаний или активы в виде криптовалют, как в случае с биткоин-ETF, и на их основе делает фонд. Акции самого фонда при этом также начинают торговаться на бирже, и любой человек может приобрести их, став по факту совладельцем всех активов, в которые инвестировал фонд", пишет издание ain.ua.

Такой фонд пытались создать и ранее. Компании, имеющие дело с криптовалютой, пытались "пробить" его, начиная с 2013 года. Однако комиссия по ценным бумагам США не давала добро на его создание, ссылаясь на то, что рынок криптовалют чрезвычайно нестабилен. Однако теперь такое разрешение дано, и рынок криптовалюты сразу отреагировал на это бурным ростом.

Кстати Илон Маск опять взялся продвигать биткоин и другие криптовалюты. У себя в Twitter он опубликовал прогноз по стоимости биткоина и эфириума. Согласно его прогнозу, биткоин уже в ближайшее время поднимется до 69 тысяч, а эфириум до 4,2 тысячи долларов.

Напомним, аналитики считают, что уже к концу октября биткоину вполне реально достичь отметки в 68 тысяч долларов.


Марченко Любов, Тудей

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