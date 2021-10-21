Розничные продавцы запасаются продуктами и разгоняют кризис поставок. Ситуация будет ухудшаться

Пытаясь приспособиться к кризису снабжения, продавцы и производители заказывают больше товаров, чем обычно и делают это раньше, чем обычно. Но этим они лишь углубляют кризис, пишет CNBC.

Розничные продавцы запасаются продуктами и разгоняют кризис поставок. Ситуация будет ухудшаться
Фото: cbsnews.com

В этом году цепи поставок во всем мире столкнулись с целым рядом проблем: нехватка контейнеров, наводнения, закрытие портов на карантин. Ситуация осложняется стремительным ростом спроса, вызванного снятием ограничений и восстановлением экономической активности.

Последним ударом стал энергетический кризис в Китае и Европе. В Китае он привел к неожиданному отключению света гражданам и промышленности.

Розничные продавцы создают замкнутый круг

Однако Джонатан Савуа, CEO фирмы технологий цепей поставок Quincus, считает, что наибольшую проблему создали розничные продавцы. Их желание запастись товарами приводит к так называемому «эффекту кнута», когда изменения в спросе среди продавцов вызывает все увеличивающиеся изменения в спросе на каждом последующем этапе цепи поставок. Результатом может стать искривленные прогнозы спроса и невыполненные заказы.

RBC Wealth Management отметил похожую проблему в своем отчете 15 октября:

«Поскольку проблемы широко известны, заказы на сырье, компоненты и конечные продукты теперь делаются раньше, чем обычно. Это увеличивает время доставки товаров и создает замкнутый круг».

Приближение зимних праздников вероятно вызовет дефицит товаров или резкий скачок цен, предупреждают эксперты.

Проблема далека от решения

Ожидается, что кризис поставок будет только расти. В своем последнем отчете МВФ снизил свой прогноз роста мировой экономики, указав на разрывы в цепях поставок как на одну из главных причин.

«Решение проблем с „узкими местами“ цепей поставок вероятно потребует много времени», — соглашается RBC Wealth Management.

Исследование аналитического отдела компании, RBC Elements, показало, что 77% крупных портов столкнулись с «необычно длинными» сроками стоянки судов, и что ситуация с поставками развивается в «однозначно негативном» направлении.

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