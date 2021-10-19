5 зданий на территории бывшего "Большевика" принадлежат частной компании, - юрист

Пять зданий Первого Киевского машиностроительного завода (бывший «Большевик») принадлежит ООО «Агромил Дистрибьюшн», и опровержение этого факта со стороны руководства Фонда госимущества не соответствует действительности. Об этом заявил представитель компании в судебных делах, касающихся недвижимого имущества, Юрий Мосунов.

Юрист обратил внимание на ряд фактов, которые могут прояснить ситуацию собственности указанных сооружений.

«Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда рассматривалось дело №910/14680/19 по иску Фонда государственного имущества Украины к Драбовскому районному отделу государственной исполнительной службы, Государственному предприятию СЕТАМ и ООО «Агромил Дистрибьюшн» о признании недействительными результатов электронных торгов по реализации спорного недвижимого имущества. По результатам рассмотрения указанного дела Кассационным хозяйственным судом было принято постановление, которым оставлено в силе постановление апелляционного суда об удовлетворении исковых требований Фонда», - отметил Юрий Мосунов.

Он обратил внимание, что указанное постановление апелляционного суда пока пересматривается Северным апелляционным хозяйственным судом по вновь открывшимся обстоятельствам, а именно - в связи с принятием в порядке административного судопроизводства (дело №580/3147/19) новых судебных решений по вопросу незаконности действий государственного исполнителя, которые повлекли за собой признание электронных торгов по реализации спорного недвижимого имущества такими, проведенными с нарушением законодательства.

По словам адвоката, решение апелляционного суда по делу №910/14680/19 по результатам указанного просмотра подлежит обжалованию в Кассационный хозяйственный суд.

«То есть на сегодня невозможно утверждать, что судами окончательно решено дело о признании недействительными результатов электронных торгов по реализации спорного недвижимого имущества завода «Большевик». Кроме этого, стоит обратить внимание, что судебные решения по указанному делу непосредственно не влияют на правовой титул ООО «Агромил Дистрибьюшн» как владельца такого недвижимого имущества, поскольку требования об отмене его права собственности рассматриваются в пределах другого дела под №910/14858/19» , - подчеркнул Юрий Мосунов.

Юрист отметил, что в ходе судебного разбирательства по указанному делу неоднократно обращалось внимание на то, что ООО «Агромил Дистрибьюшн» является добросовестным приобретателем спорного имущества и не имело никакой возможности контролировать соблюдение законодательства со стороны государственного исполнителя в ходе его подготовки к реализации.

«Со своей стороны ООО «Агромил Дистрибьюшн» были надлежащим образом выполнены все обязательства, связанные с приобретением спорного недвижимого имущества, в связи с чем право собственности ООО «Агромил Дистрибьюшн» не может быть поставлено под сомнение на основаниях, находившихся вне его влияния. Так 12 октября в деле №910/14858/19 Северным апелляционным хозяйственным судом было принято решение в пользу ООО «Агромил Дистрибьюшн», что фактически подтверждает законность пребывания спорного недвижимого имущества в собственности ООО «Агромил Дистрибьюшн». Таким образом, в настоящее время право собственности ООО «Агромил Дистрибьюшн» на спорное недвижимое имущество является действующим и не отменено никаким судебным решением», - подытожил Юрий Мосунов.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019-го ООО «Агромил Дистрибьюшн» приобрело через систему электронных торгов арестованным имуществом ГП СЕТАМ пять нежилых зданий общей площадью более 6300 квадратов на территории АО «Первый киевский машиностроительный завод» (КПМЗ, экс-«Большевик») на Шулявке. 12 октября Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности этих объектов за ООО «Агромил Дистрибьюшн».

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко попробовал успокоить потенциальных покупателей завода, заявив, что решение суда в пользу частной компании - это попытка сорвать «прозрачную приватизацию» за 10 дней до проведения аукциона. Приватизация ПКМЗ назначена на 27 октября, стартовая цена лота – 1,39 млрд грн.