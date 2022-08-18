Bloomberg: Група юристів хоче відібрати у громадян Росії під санкціями трильйон доларів

Група адвокатів на чолі з британськими компаніями McCue Jury & Partners і Mishcon de Reya шукають спонсорів для серії позовів, покликаних відібрати мільярди доларів у росіян і компаній з санкційних списків.

Вони звертаються до хеджових фондів, сімейних офісів і судових фінансових фірм з пропозицією виділити кошти на подачу позовів проти громадян Росії, які опинилися під санкціями. Про це Bloomberg розповіли джерела, яким відомо про деталі ситуації. Отримані через суд кошти, головним чином, підуть на компенсацію збитків українцям, які постраждали від вторгнення Росії. У свою чергу, інвестори отримають свій відсоток від кожного успішного рішення.

«Ініціатива потенційно може вилучити до трильйона доларів російських грошей, згідно з твердженням групи юристів, які називають себе Ukraine Justice Alliance. Але розблокування підсанкційних активів, більшість з яких розміщена в непрозорих офшорних юрисдикціях, буде важким і довготривалим процесом, прецедентів для якого мало», - йдеться в статті.

«Я не соромлюся того факту, що те, що ми збираємося зробити, - це новаторська річ. Все значною мірою буде залежати від апетиту клієнтів, спонсорів і судів до спроб проштовхнути це», - сказав партнер компанії Mishcon Бен Брендон.