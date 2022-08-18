Bloomberg: Група юристів хоче відібрати у громадян Росії під санкціями трильйон доларів
Гроші повинні піти на виплати компенсацій українцям, які постраждали від російського вторгнення, однак, автори ініціативи визнають, що відібрати активи у росіян буде дуже не легко, інформує
Група адвокатів на чолі з британськими компаніями McCue Jury & Partners і Mishcon de Reya шукають спонсорів для серії позовів, покликаних відібрати мільярди доларів у росіян і компаній з санкційних списків.
Вони звертаються до хеджових фондів, сімейних офісів і судових фінансових фірм з пропозицією виділити кошти на подачу позовів проти громадян Росії, які опинилися під санкціями. Про це
«Ініціатива потенційно може вилучити до трильйона доларів російських грошей, згідно з твердженням групи юристів, які називають себе Ukraine Justice Alliance. Але розблокування підсанкційних активів, більшість з яких розміщена в непрозорих офшорних юрисдикціях, буде важким і довготривалим процесом, прецедентів для якого мало», - йдеться в статті.
«Я не соромлюся того факту, що те, що ми збираємося зробити, - це новаторська річ. Все значною мірою буде залежати від апетиту клієнтів, спонсорів і судів до спроб проштовхнути це», - сказав партнер компанії Mishcon Бен Брендон.