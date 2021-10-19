Фонд госимущества выставил на приватизацию киевский завод "Электронмаш"

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш", расположенный на Кольцевой дороге возле ТРЦ "Променада Парк".

Аукцион должен состояться 12 ноября, сообщила пресс-служба ФГИ.

Победитель конкурса получит недвижимость "Электронмаша", в частности корпуса завода, склады, котельные, столовую и базу отдыха на Черниговщине.

"В свое время завод был лидером по производству электронно-вычислительных машин, однако сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и запущена территория на окраине Киева ", - говорится в сообщении.

Стартовая цена - 66,7 млн гривен.

Напомним, что несколько лет назад государству пришлось силой возвращать "Электронмаш", который много лет находился под контролем бывшего директора Виктора Мовы.

Сейчас руководителем предприятия является Александр Плотников.

"Электронмаш" было создано во времена СРСР на базе завода электронных вычислительных машин. Оно специализировалось на поставках комплектующих и готовой вычислительной техники и электронной продукции. Здесь, в частности, выпускали персональные компьютеры "Поиск" и "Нива".

Предприятие также выпускает приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, электронное оборудование для управления ветровыми электрическими установками.