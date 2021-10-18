?Налоговая не будет раскрывать тайну деклараций граждан по запросам других структур, - глава ГНС

Эту информацию будут раскрывать только в двух случаях.

Информация о состоянии, которое указали граждане в своих налоговых декларациях, может быть раскрыта только по решению суда или по просьбе самих граждан.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил руководитель Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"Не будет ли эта информация передаваться правоохранительным органам? Здесь вопрос однозначен. Нет. Налоговый кодекс четко защищает тайну информации о налогоплательщике, которая есть в налоговой службе. Он вообще защищает, и по нулевой декларации, в частности", - сказал он.

Руководитель налоговой добавил, что эту информацию его служба будет раскрывать только в двух случаях, предусмотренных законом.

"Информация о налогоплательщике может раскрываться в двух случаях - или он сам предоставил на это свое письменное согласие, или у вас есть решение суда, в котором написано, что она должна быть раскрыта. Только эти случаи, а не сплошные запросы, когда дайте нам все обо всех, и все, что у вас есть", - отметил Олейников.

При этом он добавил, что такие запросы с требованиями предоставить информацию поступают довольно часто и даже является причиной конфликтов ГНС с другими службами. "Кстати, могу сказать, что это была одна из причин нашего конфликта с ГФС (Государственной фискальной службой, - LB.ua). И даже с некоторыми коллегами из других правоохранительных органов. И даже доходило до составления админпротоколов. Но мы в суде отстояли свою позицию", - сказал он.

Напомним, с 1 сентября в Украине началась налоговая амнистия. Она позволяет гражданам легализовать серые доходы, без указания источника происхождения денег и активов.

Налоговая амнистия продлится год. После этого ГНС по умолчанию будет считать, что у такого человека есть 400 тыс. грн, квартиры общей площадью до 120 кв. м или дома - до 240 кв. м, земельный участок в рамках бесплатной приватизации, а также один автомобиль стоимостью 400 тыс. гривен. С них налог платить не нужно.

Министерство финансов уже начало разрабатывать законопроект о косвенных методах оценки доходов граждан. Таким образом, если расходы гражданина будут превышать задекларированные активы (или активы по умолчанию), налоговые органы смогут доначислить налог с доходов на разницу.

Подать декларацию можно в электронном кабинете налогоплательщика на сайте ГНС. До подачи одноразовой декларации плательщик должен положить деньги на специальный счет в банке. Чиновники, депутаты, госслужащие не имеют права на налоговую амнистию.