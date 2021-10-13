В Киеве инвестор понес убытки в 32 млн грн из-за незаконного блокирования проезда к своей частной собственности

Ущерб от незаконного блокирования проезда к частной собственности ООО "Новая Слободка" составляет 32 млн грн. Об этом сообщил адвокат, правозащитник Евгений Сладко во время пресс-конференции на тему "Строительство на Никольской Слободке. Социальное соглашение инвестора с общественностью на 50 млн. грн. Обсуждение ситуации, сложившейся вокруг незаконного блокирования проезда к частной собственности. Проблематика и пути решения" в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини".

"На сегодня все лица, которые активно препятствуют владельцу участка пользоваться своим частным имуществом, установлены и идентифицированы. Также установлены все транспортные средства, их водители и руководители, которые давали команды на подвоз соответствующих блоков. Все это соответствующим образом оформлено и внесено в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное производство, которое сейчас расследуется. Оценені причиненные убытки на сумму, составляющую более 30 млн. грн. Все эти деньги мы планируем взыскать через суд", - сказал адвокат, правозащитник Евгений Солодко.

ООО "Новая Слободка" имеет в частной собственности 1,5 га земли, купленных официально у города по рыночной стоимости. Однако на въезде на участок появились бетонные блоки и они были привезены с помощью коммунальных предприятий, как утверждают местные жители и представители КП "Муниципальная стража", которая занимается непосредственной охраной этих бетонных блоков.

Адвокат Наталья Дюбенкова сообщила, что ООО "Новая Слободка", несмотря на наличие всей разрешительной документации на строительство, пока не может свободно распоряжаться своим собственнім земельным участком.

"ООО "Новая Слободка" имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления строительства на данном земельном участке, в том числе, все выходные данные. Сейчас окружение мэра и определенные должностные лица вводят в заблуждение как мэра, так и его команду по ситуации и сведениям о градостроительных условий и ограничениях, полученных заказчиком строительства ООО "Новая Слободка", - сказала она.

Дюбенкова сказала, что пока заведомо ложную информацию определенные должностные лица доносят руководству города и непосредственно мэру Кличко, эта ситуация остается очень резонансной.

"В Украине почему-то юридическое лицо имеет неравноправный статус и притеснения в противовес физическому лицу. Многие считают, что поносить частную собственность юридического лица можно, а физического лица нельзя. Так не должно быть, если это правовое государство ... Сейчас мы имеем парадоксальную ситуацию, когда владелец частного земельного участка не может добраться до него физически - это парадокс, это противоправно и противозаконно", - отметила она.

ООО "Новая Слободка" хочет изменить отношение общества к застройщику и предоставить возможность развиваться микрорайону, говорят представители компании. Предприятие готово инвестировать средства, открыто к диалогу по проблемам местных жителей, так как компания хочет реализовать инвестиционный проект и вложить в развитие Никольской Слободки более 50 млн.грн.

ООО "Новая Слободка» начинает новую эру сотрудничества застройщика с общественностью и готово максимально содействовать развитию и благоустройству микрорайона Никольская Слободка.

Юрист компании ООО "Новая Слободка" Юрий Максимов отметил, что на территории Никольской Слободки проживает около 17 тыс. жителей многомиллионной территориальной общины города Киева .

В августе ООО "Новая Слободка" заказала соответствующий соцопрос для того, чтобы узнать мнение жителей, на что конкретно нужно выделять средства и каких социальных благ требуют граждане данного микрорайона.

А в сентябре компания вышла на открытый диалог с жителями и собрала несколько тысяч подписей в поддержку реализации обновленной Зоны Здоровья и красивой, функциональной набережной р. Десенка (проток р. Днепр).

"Люди хотят утепления многоквартирных жилых домов, доступа к питьевой воде, безопасных дворов, внедрения системы видеонаблюдения и реновации Зоны Здоровья, основного общественного пространства района. Застройка, в свою очередь, планируется исключительно на территории частной собственности.

Поэтому все объявленные общественно-социальные проекты ООО "Новая Слободка" планирует развивать вместе с общиной микрорайона и выделять на это десятки миллионов гривень инвестиций. На данный момент более 3000 жителей района поставили свои подписи под предложениями к социальному меморандуму. А это около 20% жителей микрорайона!" - отметил Максимов.