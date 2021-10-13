Украина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEF
Кабмин утвердил проект постановления, который позволяет привлечь 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF). Об этом говорится в сообщении министерства финансов.
Детали привлечения
Реализация документа позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF) для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.
Срок пользования кредитом — 4 года.
Сколько уже потрачено на борьбу с covid-19
Как пишут «Ваші гроші», изначально, общий объем финансирования по ковидным программам составлял 8,4 млрд грн, в том числе 6,96 млрд грн — по общему фонду госбюджета.
В течение года в бюджет было внесено ряд изменений, в результате чего общий объем планового финансирования по этим программам увеличился до 17,1 млрд грн, в том числе 12,7 млрд грн — по общему фонду государственного бюджета.
В том числе, финансирование получили 10 новых бюджетных программ.
Самые большие ковидные затраты-2021:
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10,5 млрд грн, или 61% этих средств планируется потратить на проведение вакцинации граждан;
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2,8 млрд грн — помощь от государства на период пандемии, застрахованным лицам, администратором которой является Пенсионный фонд Украины;
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1,4 млрд грн — субвенция местным бюджетам на мероприятия, связанные с борьбой с COVID-19. Распорядителем этой помощи является Минфин;
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1 млрд грн, по плану, должен быть потрачен Минобразования на субвенцию местным бюджетам на противодействие COVID-19 в учреждениях общего среднего образования;
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800 млн грн должны быть распределены между Минздравом, МВД на доплаты медикам, военным, сотрудникам полиции и пограничной службы за работу во время действия карантина.