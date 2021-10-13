Украина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEF

Кабмин утвердил проект постановления, который позволяет привлечь 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF). Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

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Реализация документа позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF) для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.

Срок пользования кредитом — 4 года.

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Как пишут «Ваші гроші», изначально, общий объем финансирования по ковидным программам составлял 8,4 млрд грн, в том числе 6,96 млрд грн — по общему фонду госбюджета.

В течение года в бюджет было внесено ряд изменений, в результате чего общий объем планового финансирования по этим программам увеличился до 17,1 млрд грн, в том числе 12,7 млрд грн — по общему фонду государственного бюджета.

В том числе, финансирование получили 10 новых бюджетных программ.

Самые большие ковидные затраты-2021: