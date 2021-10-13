Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)

Государственному Ощадбанку придется нарастить собственный капитал с нынешних 21,6 до 28 млрд грн к 2024 г. Это следует из стратегии развития Ощадбанка на 2021?2024 г, недавно утвержденной Кабмином.

Фото: Ощадбанк

Простой расчет

По данным Министерства финансов, Ощадбанк должен стремиться достичь чистой прибыли в размере 4,2 млрд грн при доходности на капитал в 15%.

Известно, что показатель рентабельности капитала (ROE, return on equity) рассчитывается как отношение чистой прибыли к величине собственного капитала и показывает отдачу на вложенные инвестиции.

Соответственно, располагая значениями ROE и прибыли несложно вычислить размер капитала. Он должен составить 28 млрд грн

Откуда капитал

Госбанк может капитализироваться за счет налогоплательщиков и/или заработанной прибыли. За 2020 г. Ощадбанк заработал 2,8 млрд грн чистой прибыли и выплатил государству 833 млн грн дивидендов. Прибыль Ощада за 8 месяцев (январь-август) текущего года составляет всего 750 млн грн.

Если сравнивать прибыль по итогам первого полугодия, то в текущем году она в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года.