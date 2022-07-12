Війна з РФ поставила на паузу процес приватизації Ощадбанку

Процес приватизації державного Ощадбанку призупинився через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Про це заявив голова правління банку Сергій Наумов в інтерв'ю виданню Мінфін .

«Ми продовжуємо співпрацю з ЄБРР, зокрема за програмою торговельного фінансування, але зрозуміло, що роботу з приватизації Ощадбанку поставлено на паузу. Нині це не в пріоритеті», — заявив Наумов.

Він також додав, що Кабмін дещо підкоригував стратегію — оновив стратегічні напрями діяльності держбанків, що також вплинуло і на стан справ із Ощадбанком.

Раніше Міністерство фінансів передбачало, що з чотирьох державних банків у держвласності точно залишиться лише один. Покупця на Ощадбанк планували знайти до кінця 2025 року.