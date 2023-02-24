Війна відкинула Україну на 15 років назад у питаннях бідності – Світовий банк

Проте реформи, проведені в Україні до війни, пом'якшили падіння та допоможуть швидкому відновленню, вважають в організації, інформує ZN.ua.

Вторгнення армії Росії в Україну, за оцінками Світового банку, призвело до того, що за межею бідності опинилися ще 8 млн українців порівняно з довоєнним періодом, заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Країну відкинуто на 15 років назад у досягненні цілей зі скорочення рівня бідності. Водночас дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна та українці, значною мірою пояснюється складними та успішними реформами у сфері макроекономічного управління та розвитку інститутів, які влада впровадила в останні роки перед війною", – сказав він.

Увага до реформ, а також зміцнення потенціалу та прозорості управління матиме важливе значення для переходу до повоєнного відновлення, зазначає чиновник.

"Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності із захистом найбільш вразливих верств населення", – сказав він, відповідаючи на питання щодо можливості в умовах такого рівня бідності проводити ліберальні реформи, переходити до ринкових тарифів та пенсійної реформи.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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