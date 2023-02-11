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2023-02-11
Війна не завада: «Укргідроенерго» замовило люксовий мікроавтобус у стилі космічного корабля
Мова йде про Hyundai Staria за 2,5 мільйона гривень.
Держпідприємство «Укргідроенерго» 8 лютого після проведення відповідного тендеру замовило фірмі «Олімп Мотор» мікроавтобус за 2,53 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на
У лютому для філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» «Укргідроенерго» мають поставити повнопривідний семимісний мінівен Hyundai Staria US4 2.2 CRDi 7-Top Bronze n/BCA 8AT 4WD. Автомобіль буде 2022 року випуску в кольорі «чорний металік».
Зазначається, що цю модель із футуристичним дизайном у стилі
Комплектація 7-Top є найвищою. Хоча цю машину можна було купити дешевше на 2,32 млн грн (на 9%).
Олена Середа, ZN.ua