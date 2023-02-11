Війна не завада: «Укргідроенерго» замовило люксовий мікроавтобус у стилі космічного корабля

Мова йде про Hyundai Staria за 2,5 мільйона гривень.

Війна не завада: «Укргідроенерго» замовило люксовий мікроавтобус у стилі космічного корабля

Держпідприємство «Укргідроенерго» 8 лютого після проведення відповідного тендеру замовило фірмі «Олімп Мотор» мікроавтобус за 2,53 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на інформацію в системі «Прозорро».

У лютому для філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» «Укргідроенерго» мають поставити повнопривідний семимісний мінівен Hyundai Staria US4 2.2 CRDi 7-Top Bronze n/BCA 8AT 4WD. Автомобіль буде 2022 року випуску в кольорі «чорний металік».

Зазначається, що цю модель із футуристичним дизайном у стилі космічного корабля виробник представив у 2021 році.

Комплектація 7-Top є найвищою. Хоча цю машину можна було купити дешевше на 2,32 млн грн (на 9%).


Олена Середа, ZN.ua





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