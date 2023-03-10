Війна не перешкода: росіяни використовують Британію для пограбування України – Bloomberg

Уряд Великої Британії підозрює, що громадяни Росії використовували лазівки у законодавству щодо перевірок реєстру компаній задля відмивання доходів, що отримали за час війні РФ в Україні. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що британські правоохоронці виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами низки країн останніми роками. Метою могло бути відмивання грошей, а також ухилення від податків.

Виявилось, що наразі деякі компанії, що контролюють росіяни, намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди. Зокрема росіяни є лідерами серед тих, хто використовує м'яке регулювання, яке дозволяє їм приховувати свої активи без особливого контролю.

"Я не сумніваюся, що британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, зараз причетні до пограбування України", - заявив Олівер Буллоу, експерт із фінансових злочинів, який написав серію книг про ухилення від сплати податків та відмивання грошей у Великій Британії.

Тисячі злочинців за останні роки зареєстрували фірми у Великій Британії. Оскільки заснувати компанію тут дешево, мало перевірок інформації, яку вони мають надати, а наявність британської адреси надає їм респектабельності.

Злочинці використовують британські компанії для переведення великих сум грошей у країну та зберігання їх протягом кількох років. Потім вони або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звіти до Реєстраційної палати, або подають шахрайські дані, де не розкриваються реальні активи, якими володіє компанія.