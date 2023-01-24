Війна в Україні цьогоріч коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євро

У 2023 році війна в Україні обійдеться економіці Німеччини в 175 млрд євро. Про це свідчать дані кельнського Інституті німецької економіки.

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«Війна Україні та всі пов’язані з нею економічні загрози коштуватимуть близько 175 млрд євро доданої вартості. З поправкою на ціни це становить приблизно 4,5% ВВП », — йдеться у дослідженні.

Це відповідає втраті добробуту у 2 тисячі євро на кожного жителя Німеччини.

Банк розвитку KfW побоюється, що економіка Німеччини перебуває на порозі перелому: особливою загрозою для процвітання країни є брак кваліфікованих працівників і помірний розвиток продуктивності.

Втрати добробуту

За останні три роки німцям довелося змиритися з величезними втратами добробуту, як показують розрахунки, зокрема у пандемічному 2020 році вже було втрачено 175 млрд євро доданої вартості в результаті карантину та невизначеності.

У 2021 році відбулася ще одна втрата ВВП на 125 млрд євро, у 2022 році втрати, ймовірно, становитимуть майже 120 млрд євро. Очікується, що до кінця 2023 року втрати виробництва складуть 595 млрд євро.