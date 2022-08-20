В обігу з'явилися старі гривні, які лежали в херсонському сховищі Ощадбанку: до яких купюр слід бути уважними

Окупанти отримали доступ і вкинули на ринок старі гривні, , які були виведені з обігу. Про це повідомив співзасновник банку Monobank Олег Гороховський, який показав , як виглядають виведені з обігу купюри.

Це купюри номіналом у 500 грн. На фото можна побачити, що вони мають характерну чи то перфорацію, чи то позначки, які, водчевидь, зробили в банку.

За словами Гороховського, купюри були виведені з обігу і зберігалися у херсонському сховищі «Ощадбанку».

Він розповів, що такі купюри вже виявили в Одесі, Києві та на заході України.

Невідомі намагаються поповнити ними термінали самообслуговування iBox.

«Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі «Ощадбанку» в Херсоні», - розповів Гороховський.

У цьому зв'язку він попередив, що будь-які нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватись до інкасації термінала.

«Встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо», - зазначив також банкір.