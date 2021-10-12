МВФ ожидает замедления динамики восстановления мировой экономики

В новом прогнозе МВФ несколько уменьшил показатель глобального экономического роста до 5,9% в 2021 году - по сравнению с промежуточным июльским обзором, где он достигал 6%.

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют замедление динамики восстановления мировой экономики в этом году из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Дельта".

Об этом заявила главный экономист Фонда Гита Гопинат, сообщает "Укринформ".

"Восстановление глобальной экономики продолжается, однако его динамика ослабла из-за пандемии", - отметила Гопинат во время презентации во вторник последнего обзора МВФ "Перспективы мировой экономики".

В новом прогнозе МВФ несколько уменьшил показатель глобального экономического роста до 5,9% в 2021 году - по сравнению с промежуточным июльским обзором, где он достигал 6%. В то же время ожидания специалистов Фонда в 2022 году остались неизменными - на уровне 4,9%.