МВФ ожидает замедления динамики восстановления мировой экономики

В новом прогнозе МВФ несколько уменьшил показатель глобального экономического роста до 5,9% в 2021 году - по сравнению с промежуточным июльским обзором, где он достигал 6%.

МВФ ожидает замедления динамики восстановления мировой экономики
Фото: publika.md

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют замедление динамики восстановления мировой экономики в этом году из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Дельта".

Об этом заявила главный экономист Фонда Гита Гопинат, сообщает "Укринформ".

"Восстановление глобальной экономики продолжается, однако его динамика ослабла из-за пандемии", - отметила Гопинат во время презентации во вторник последнего обзора МВФ "Перспективы мировой экономики".

В новом прогнозе МВФ несколько уменьшил показатель глобального экономического роста до 5,9% в 2021 году - по сравнению с промежуточным июльским обзором, где он достигал 6%. В то же время ожидания специалистов Фонда в 2022 году остались неизменными - на уровне 4,9%.

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% по сравнению с 4% в апрельском прогнозе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллионаМошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики назвало причины роста цен в сентябреМинэкономики назвало причины роста цен в сентябре
Польша страдает от нехватки рабочей силы. Без украинцев рост экономики может замедлитьсяПольша страдает от нехватки рабочей силы. Без украинцев рост экономики может замедлиться
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
Оператор ГТС ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в ВенгриюОператор ГТС ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию
Инфляция это плата за оздоровление после карантина — МинэкономикиИнфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики
В Минэкономики обнародовали новые цены на бензинВ Минэкономики обнародовали новые цены на бензин
Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)
Закон о виртуальных активах станет драйвером экономики, - БорняковЗакон о виртуальных активах станет драйвером экономики, - Борняков
В правительстве за три года хотят сократить уровень теневой экономики до 25%В правительстве за три года хотят сократить уровень теневой экономики до 25%
ООН спрогнозировала самый быстрый рост мировой экономики почти за 50 летООН спрогнозировала самый быстрый рост мировой экономики почти за 50 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости