Запад размышляет, стоит ли снять санкции с роSSийских бизнесменов в обмен на средства для восстановления Украины

Западные страны изучают возможность предоставления роSSийским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег на восстановление Украины. Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на осведомленные источники, передает Interfax.

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Смогут ли роSSийские бизнесмены «откупиться» от санкций

«Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из РоSSии „откупаться“ от санкций, а затем использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины», — отмечается в сообщении.

По словам источников, заместитель министра финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе.

«Фриланд подняла этот вопрос после того, как сами бизнесмены обсудили с ней такую возможность», — уточнил один из собеседников.

Он также добавил, что «украинская сторона в курсе этих дискуссий». По его словам, на настоящий момент «это всего лишь идея», никаких решений не принято.