Запад размышляет, стоит ли снять санкции с роSSийских бизнесменов в обмен на средства для восстановления Украины
Западные страны изучают возможность предоставления роSSийским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег на восстановление Украины. Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на осведомленные источники, передает Interfax.
Смогут ли роSSийские бизнесмены «откупиться» от санкций
«Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из РоSSии „откупаться“ от санкций, а затем использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины», — отмечается в сообщении.
По словам источников, заместитель министра финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе.
«Фриланд подняла этот вопрос после того, как сами бизнесмены обсудили с ней такую возможность», — уточнил один из собеседников.
Он также добавил, что «украинская сторона в курсе этих дискуссий». По его словам, на настоящий момент «это всего лишь идея», никаких решений не принято.
Как писал «Минфин», официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США отвергают предложения РоSSии об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам.