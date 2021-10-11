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2021-10-11
Валютные интервенции НБУ: Регулятор увеличил выкуп валюты до $228 миллионов
С 4 октября по 8 октября Национальный банк выкупил на рынке $228 млн. При этом регулятор не продавал валюту. Об этом говорится в данных НБУ.
Фото: pixabay
С 27 сентября по 1 октября Национальный банк выкупил на рынке $15 млн.
С 20 по 24 сентября Нацбанк купил на межбанке $22,5 млн, не продавая валюту.
Всего с начала года НБУ купил $1,904 млрд, а продал $197 млн.
Пополнения резервов
В сентябре НБУ на межбанковском рынке купил $146,6 млн и продал $7 млн. Положительное сальдо составило почти $ 140 млн.