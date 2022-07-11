Китайский регулятор оштрафовал Alibaba и Tencent

Регулятор КНР наложил штрафы на технологических гигантов Alibaba, Tencent и ряд других компаний за нераскрытие информации о сделках, сообщает Reuters.

Китайский регулятор оштрафовал Alibaba и Tencent
Фото: retail-life

Что известно

Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) опубликовала список из 28 сделок, нарушающих правила. В пяти из них участвовали подразделения Alibaba. Речь идет в том числе о покупке в 2021 году доли в ее дочерней компании — потоковой платформы Youku Tudou. Компания Tencent участвовала в 12 сделках из списка SAMR.

Bloomberg сообщает, что сумма штрафа Tencent составила $896?245, Alibaba — $378?675.

Регулятор заявил, что ускоряет рассмотрение существующих антимонопольных дел и будет оказывать всестороннюю поддержку развитию вовлеченных компаний.

Предыстория

Пекин уже несколько лет оказывает давление на китайские технологические компании, штрафуя и ограничивая лидеров отрасли.

Регулирующие органы ограничивали многие секторы новой экономики, начиная электронной коммерцией и онлайн-образованием и заканчивая финансовыми технологиями и онлайн-играми. В результате «технологических репрессий» многие инвесторы предпочли остаться в стороне от китайского рынка.

Однако в конце июня регулятор КНР сообщил, что готовится завершить расследование против Didi, которое началось в 2021 году. На этой новости индекс MSCI China рос примерно на 7%.





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