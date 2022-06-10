Регулятор Гонконга предостерег от рисков инвестиций в NFT

Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга (HKSRC) считает, что невзаимозаменяемые токены, располагаясь на границе предметов искусства и ценных бумаг, несут в себе большие риски для инвесторов. Об этом пишет bits.media.

Фото: ubr.ua

Риски для инвестора

HKSRC предупредила инвесторов о рисках, связанных с NFT и посоветовала инвесторам рассматривать возможность инвестирования только в том случае, если они полностью осознают риски.

Регулятор считает, что в список рисков входят такие факторы, как отсутствие ликвидности на вторичном рынке, волатильность цен, отсутствие прозрачности в ценообразовании и риск взлома.

Ранее надзорный орган уже отмечал, что некоторые NFT обладают уникальными качествами.

«Некоторые NFT находятся на границе между предметами коллекционирования и финансовыми активами, такими как ценные бумаги. Особенно это заметно в случае токенезированых NFT, представляющих собой схемы коллективного инвестирования», — считают представители регулятора.

HKSRC отмечает, что если считать NFT «представляющими лишь особый интерес в рамках схемы коллективных инвестиций», то любой их маркетинг или распространение может подпадать под «регулируемую деятельность».

По мнению надзорного органа, любое лицо, осуществляющее такую ??деятельность, должно иметь лицензию.

В мае аналитическая компания MarketsandMarkets разместила отчет, где говорится, что на рост рынка NFT может повлиять отсутствие признания цифровых валют и майнинга со стороны регулирующих органов Гонконга, Китая или Сингапура.

По мнению аналитиков, из-за сковывающих законов инвесторы в этих странах обращаются к покупке коллекционных цифровых активов, так как в их отношении правила работают несколько мягче.