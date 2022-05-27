Миллиардер Рэй Далио: «Наличные — это мусор. Акции — еще более рискованное вложение»

Рэй Далио призвал инвесторов держаться подальше от наличных в условиях высокой инфляции и предупредил, что сейчас акции выглядят еще худшей инвестицией, сообщил CNBC.

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Вместо акций или наличных денег лучшими инвестициями являются «активы с реальной доходностью», считает Далио, состояние которого Forbes оценивает в $22 млрд.



Далио уже много лет утверждает, что наличные — это мусор, и в период растущей инфляции инвесторам не стоит держать свои сбережения в кеше, однако в этот раз он также предупредил, что акции — еще более рискованное вложение.

«Конечно, наличные по-прежнему мусор, — сказал Далио. — Вы знаете, как быстро вы теряете покупательную способность наличных? Акции еще хуже».



В сегодняшних условиях разгона инфляции очень важно иметь хорошо диверсифицированный портфель вложений, считает миллиардер. Реальные активы — материальные активы, такие как недвижимость, энергетика и инфраструктура, это то, над чем инвесторам следует подумать в условиях растущей инфляции, сообщил он.

Облигации также не стоит рассматривать как безопасное вложение капитала. По словам инвестора, ФРС США и многие центральные банки по всему миру начали сворачивать свою чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику эпохи covid-19, что может создать дисбаланс на рынках.

«ФРС собирается продавать ранее выкупленные с рынка облигации. Физические лица продают. Иностранцы продают, и правительство США продает, потому что оно должно финансировать свой дефицит», — сказал Далио. В результате возникнет проблема спроса и предложения. Это окажет давление на рынок.



Кроме того, по мнению Далио, ФРС не сможет эффективно сократить спрос, не повредив экономике, то есть не сможет обеспечить «мягкую посадку», и повышение ставок ФРС не будет успевать за инфляцией, которая все еще находится выше 8% — на 40-летнем максимуме.

Он также считает, что ФРС не сможет поднять процентные ставки до достаточно высокого уровня, чтобы адекватно обеспечить реальную прибыль инвесторам на фоне повышенной инфляции. «У вас будет ситуация с отрицательной реальной доходностью», — утверждает Далио.