Китайский производитель дронов DJI объявил о приостановлении коммерческой деятельности в РоSSии и Украине

Это редкий пример прекращения деятельности китайской компанией в ответ на войну.

Китайский производитель дронов DJI объявил о "приостановке всей коммерческой деятельности" в РоSSии и Украине на период пересмотра "требований соответствия".

Об этом пишет New York Times.

Это решение крупнейшего в мире производителя коммерческих беспилотников стало редким примером прекращения деятельности китайской компанией в ответ на войну в Украине.

На прошлой неделе DJI заявили, что их продукция предназначена исключительно для гражданского использования.

Китай в вопросе войны РоSSии против Украины занимает неоднозначную позицию. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отмечала расширение сотрудничества между Москвой и Пекином. Она сказала, что Китай заявил о дружбе с "не имеющей предела" Россией .

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин говорил о "глобальной инициативе безопасности" и поддержке "неделимости безопасности" - концепции, которую продвигала РоSSия. Кроме того, китайские государственные СМИ повторяли роSSийскую пропаганду даже по поводу убийств мирных украинцев в Буче.

При этом официально Пекин заверил европейских лидеров, что будет добиваться мира в Украине, но будет делать это на собственных условиях, избегая давления РоSSии.