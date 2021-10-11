Украина — на первом месте по количеству владельцев криптовалют

Украина заняла первое место в рейтинге стран с наибольшим количеством владельцев криптовалют. Рейтинг составила платежная платформа Triple А, сообщает Процесс.

Фото: crypto.com

По оценкам платформы, в Украине живет более 5,5 млн владельцев криптовалют. И хотя в абсолютном измерении это меньше, чем в Индии, РоSSии, США или Нигерии, по проценту населения, владеющего цифровыми активами, Украина заняла первое место с 12,73% населения.

В Triple A отмечают, что с июля 2019 по июнь 2020 украинские пользователи переслали $8,2 млрд в криптовалюте и получили криптовалюту на $8 млрд.

Что в остальном мире

Вторую строчку в рейтинге заняла РоSSия с 17,3 млн владельцев криптовалют (11,91% от общего населения). В первую пятерку также вошли Венесуэла (2,9 млн или 10,34%), Кения (4,5 млн или 8,52%) и США (27,4 млн или 8,31%).

Общее же количество владельцев криптовалют в мире, по оценке Triple A, составляет более 100 млн, или около 3,9% населения Земли. Платформа утверждает, что 18?000 бизнесов уже используют криптовалюту в качестве платежного средства.

Напомним

Верховная Рада поддержала легализацию криптовалюты в Украине. Закон «О виртуальных активах», который должен легализовать криптоактивы в Украине, был принят во втором чтении и в целом 8 сентября.

5 октября президент Владимир Зеленский вернул закон «О виртуальных активах» в Верховную Раду со своими предложениями.