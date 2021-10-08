Украина начала сезон отбора газа из хранилищ

Использовать газ для отопления начали частные домохозяйства.

Украина начала сезон отбора газа из хранилищ
Фото: oilcapital.ru

Украина начала отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ).

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

Так, если 1 октября хранилища пополнились на 13,9 млн куб. м, 2 октября - на 0,6 млн куб. м, а 3-4 октября был практически нейтральный баланс, то 5 октября был зафиксирован отбор объемом 0,1 млн куб. м, а 6 октября - уже 9,08 млн куб. м.

Руководитель оператора ПХГ Украины Сергей Перелома в рамках онлайн-форума Energy Club отметил, что компания восстановит закачку в случае улучшения погодных условий и снижения потребления природного газа, но синоптики в ближайшее время не прогнозируют существенного изменения температурного режима.

По его словам, использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не включили.

Глава оператора напомнил, что Украина на сегодня имеет в своем распоряжении запасы в хранилищах объемом 18,7 млрд куб. м газа, что соответствует среднему значению вхождения в отопительный сезон в течение последних десяти лет.

Напомним, средний уровень наполнения газохранилищ в начале отопительных сезонов с 2011 по 2019 годы достигал 17,9 млрд куб. м, а минимальный опускался до 14,5 млрд куб. м в 2016-м.

В 2020 году в украинских ПХГ в начале сезона отбора были накоплены рекордные за 10 лет 28,3 млрд куб. м газа.

3 октября Украина прекратила закачку газа в хранилища. На прекращение закачки повлияла остановка транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

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