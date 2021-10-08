Украина начала сезон отбора газа из хранилищ
Использовать газ для отопления начали частные домохозяйства.
Украина начала отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ).
Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".
Так, если 1 октября хранилища пополнились на 13,9 млн куб. м, 2 октября - на 0,6 млн куб. м, а 3-4 октября был практически нейтральный баланс, то 5 октября был зафиксирован отбор объемом 0,1 млн куб. м, а 6 октября - уже 9,08 млн куб. м.
Руководитель оператора ПХГ Украины Сергей Перелома в рамках онлайн-форума Energy Club отметил, что компания восстановит закачку в случае улучшения погодных условий и снижения потребления природного газа, но синоптики в ближайшее время не прогнозируют существенного изменения температурного режима.
По его словам, использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не включили.
Глава оператора напомнил, что Украина на сегодня имеет в своем распоряжении запасы в хранилищах объемом 18,7 млрд куб. м газа, что соответствует среднему значению вхождения в отопительный сезон в течение последних десяти лет.
Напомним, средний уровень наполнения газохранилищ в начале отопительных сезонов с 2011 по 2019 годы достигал 17,9 млрд куб. м, а минимальный опускался до 14,5 млрд куб. м в 2016-м.
В 2020 году в украинских ПХГ в начале сезона отбора были накоплены рекордные за 10 лет 28,3 млрд куб. м газа.
3 октября Украина прекратила закачку газа в хранилища. На прекращение закачки повлияла остановка транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.