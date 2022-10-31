Опалювальний сезон в Україні: безкоштовні дрова почнуть доставляти наступного тижня
Це стосується мешканців Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської області, інформує
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про те, що в Україні розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей. Про це
Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області.
Зазначається, що першочергово допомога надаватиметься вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.
Відповідно до повідомлення, з початку наступного тижня дрова адресно доставлятимуть до домогосподарств у звільнені громади Херсонської області.
Також налагоджено логістику відправлення паливної деревини і в інші області. Три з них, а саме: Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька – отримають понад тисячу вагонів дров потягами "Укрзалізниці". У решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.
На забезпечення населення прифронтових регіонів безоплатною деревиною уряд виділив майже 563 млн грн.