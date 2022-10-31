Опалювальний сезон в Україні: безкоштовні дрова почнуть доставляти наступного тижня

Це стосується мешканців Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської області, інформує ZN.ua.

Опалювальний сезон в Україні: безкоштовні дрова почнуть доставляти наступного тижня
© depositphotos / HayDmitriy

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про те, що в Україні розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей. Про це йдеться у інформації прес-служби міністерства.

Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області.

Зазначається, що першочергово допомога надаватиметься вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.

Відповідно до повідомлення, з початку наступного тижня дрова адресно доставлятимуть до домогосподарств у звільнені громади Херсонської області.

Також налагоджено логістику відправлення паливної деревини і в інші області. Три з них, а саме: Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька – отримають понад тисячу вагонів дров потягами "Укрзалізниці". У решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.

На забезпечення населення прифронтових регіонів безоплатною деревиною уряд виділив майже 563 млн грн.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Блок рекламы


Похожие новости
Чехія щорічно виділятиме понад €20 млн на допомогу Україні протягом трьох роківЧехія щорічно виділятиме понад €20 млн на допомогу Україні протягом трьох років
Після виходу РФ із «зернових угод», Польща обіцяє Україні допомогуПісля виходу РФ із «зернових угод», Польща обіцяє Україні допомогу
Найнадійніші інвестиції в Україні: незважаючи на війну, сільгоспземлі дорожчаютьНайнадійніші інвестиції в Україні: незважаючи на війну, сільгоспземлі дорожчають
Ціни на квартири в Україні зростуть через нові податки на нерухомістьЦіни на квартири в Україні зростуть через нові податки на нерухомість
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
В Україні в безпечні регіони вже переїхало 761 підприємствоВ Україні в безпечні регіони вже переїхало 761 підприємство
Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на обладнання для критичної інфраструктуриНімеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на обладнання для критичної інфраструктури
Оренда квартир в Україні: в яких регіонах вартість нерухомості зростає, а де дешевшаєОренда квартир в Україні: в яких регіонах вартість нерухомості зростає, а де дешевшає
В Україні може виникнути дефіцит одного виду хлібаВ Україні може виникнути дефіцит одного виду хліба
Последние новости
Подгружаем последние новости