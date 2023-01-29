Тепловики знову кажуть про ризик зриву опалювального сезону або підняття тарифів на тепло
Держава продовжує не виконувати зобов'язання щодо компенсації різниці в тарифах, газовики продовжують тиснути на тепловиків, вимагаючи погасити борги, інформує
Тепловики направили звернення до Прем’єр-міністра України
"Для проходження опалювального сезону без припинення теплопостачання чи без підняття тарифів на тепло та гарячу воду, необхідно прийняти відповідні змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині забезпечення компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", – зазначено у зверненні.