Тепловики знову кажуть про ризик зриву опалювального сезону або підняття тарифів на тепло

Тепловики направили звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука , в якому порушується давно наболіла тема - зрив опалювального сезогу через розрахунки в галузі, зокрема, з монопольним постачальником газу для підприємств теплоенергетики «Нафтогазом Трейдинг». Про це повідомляє пресслужба МА "Укртеплокомуненерго".

"Для проходження опалювального сезону без припинення теплопостачання чи без підняття тарифів на тепло та гарячу воду, необхідно прийняти відповідні змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині забезпечення компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", – зазначено у зверненні.