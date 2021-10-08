Укрэксимбанк раскрыл детали кредита, из-за которого напали на журналистов "Схем"

Злосчастный вопрос касался приобретения ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Укрэксимбанк раскрыл детали кредита, из-за которого напали на журналистов "Схем"
Фото: facebook.com/Ukrexim

Нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Укрэксимбанка было связано с вопросом о кредите, выданном новому владельцу ТРЦ Sky Mall в Киеве.

"Во время интервью 4 октября журналисты программы "Схемы" проявили заинтересованность относительно выдачи Укрэксимбанком кредита лицу, которое, по мнению журналистов, могло быть связано с финансированием противоправной и антигосударственной деятельности на временно оккупированных территориях на востоке Украины", - сказала глава наблюдательного совета Оляна Гордиенко во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Новый в.и.о руководителя банка Сергей Ермаков после этого открыл детали кредита.

"На момент выдачи кредита заемщик - господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC (know yor customer), в рамках которой банк не обнаружил информации, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владения долями в компаниях, зарегистрированных в том числе на неподконтрольных территориях", - сообщил он.

Для разъяснений банк получил согласие клиента на раскрытие информации, которая может представлять собой банковскую тайну, добавил Ермаков.

По данным банка, в рамках проверки заемщика было обнаружено, что Брюховецкий владеет корпоративными правами трех компаний, зарегистрированных на неподконтрольной Украине территории: ООО "Горспецлифт" (50%, Горловка), ООО "Дикон" (24%, Бахмут), ООО "Спецреммаш"(16,6%, Горловка). Он также владел 45% ООО "Восточный Донбасс" (Горловка), прекратившим деятельность в 2011 году.

В апреле 2021 года Укрэксимбанк предоставил кредит в размере $60 млн компаниям ООО "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан", бенефициаром которых выступает Брюховецкий. Кредит был выдан для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма реализации покупки составляет $80 млн.

Так, $39 млн кредита направлены на рефинансирование кредитных обязательств "Оптовая сеть 2011" в двух украинских и одном европейском банке. Еще $21 млн направлены на завершение сделки приобретения ТРЦ Sky Mall. Кроме того, Брюховецкий внес $20 млн за счет собственных средств и средств связанной компании - ООО "Скай Финанс".

"По требованию банка заемщик предоставил выводы профессиональных юристов, в том числе британского, зарегистрированного в Solicitors Regulation Authority, об урегулировании корпоративного конфликта и судебных исков (...) Наличие арбитражного решения по делу эстонского бизнесмена Тедера Хиллара не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ Sky Mall", - отметил Ермаков.

По его словам, в залоге по кредиту находится весь комплекс сооружений и помещений паркинга ТРЦ Sky Mall. Кроме того, банк получил поручительство Брюховецкого.

Ермаков также подчеркнул, что движение денежных средств по кредитам осуществлялось исключительно между счетами заемщиков в Укрэксимбанке и других украинских банков.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Пресс-служба Укрэксимбанка попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки, а позже ему вручили подозрение в уголовном деле.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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