С начала года украинцы купили в Приватбанке ОВГЗ на 2 миллиарда. 1,3 миллиарда — через Приват24
С начала 2021 украинцы купили через Приватбанк ОВГЗ на сумму более 2 млрд грн. Как сообщили в банке, из них почти 1,3 млрд грн, или 65% — онлайн через Приват24.
Спрос на ОВГЗ
Количество клиентов, которые инвестировали свои деньги в гособлигации, составляло более 2500 человек.
В этом году наибольшим спросом у физлиц пользуются годовые и полуторагодовые гривневые ОВГЗ, а также двухлетние облигации в долларах США.
Наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроками погашения через 5?6 лет.
Средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 в 2021 году составляет 435 тыс грн. При этом, 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестирует денежные средства в ценные бумаги Министерства финансов.
Предыстория
Напомним, в марте прошлого года Приватбанк расширил перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность физлицам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа в режиме online в интернет версии Приват24.
Что такое ОВГЗ
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Альтернативой депозитам могут стать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — как гривневые, так и валютные.
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Еще один «плюс» такого инструмента — высокая ликвидность рынка ОВГЗ. Бумаги можно продать в любой момент по рыночной стоимости.