Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше

Биткоин восстанавливается в начале октября после падения в сентябре. Вечером 6 октября стоимость первой криптовалюты подошла к $55 тысяч.

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Биткоин растет

Мощный рост биткоина наблюдается на этой неделе на фоне позитивных новостей в криптосфере.

На момент написания новости 1 BTC можно купить за $54 072.

Цена биткоина на 06.10.2021 / Скриншот сайта CoinGecko

Другие криптовалюты — Ethereum, Binance Coin и dogecoin — также выросли примерно на 15-30%.

Что происходит с рынком криптовалюта

Общий рынок криптовалюта сейчас оценивается почти в $2,2 трлн, что на 15% больше по сравнению с началом октября.

«После плохого сентября ряд аналитиков прогнозируют сильный конец 2021 года. Одна модель прогнозирования цен, которая оказалась чрезвычайно точной в августе и сентябре, приводит биткоин на путь достижения шестизначных цифр к Рождеству, хотя есть некоторые оговорки», — пишет The Independent.

Ключевым показателем для оценки движения цен является предложение биткоинов от долгосрочных владельцев.

С 18,78 млн биткоинов, которые сейчас существуют, 13 млн — или 69% из них принадлежат людям, которые держали их в течение 12 месяцев или дольше.