Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Биткоин восстанавливается в начале октября после падения в сентябре. Вечером 6 октября стоимость первой криптовалюты подошла к $55 тысяч.
Фото: Pixabay
Биткоин растет
Мощный рост биткоина наблюдается на этой неделе на фоне позитивных новостей в криптосфере.
На момент написания новости 1 BTC можно купить за $54 072.
Цена биткоина на 06.10.2021 / Скриншот сайта CoinGecko
Другие криптовалюты — Ethereum, Binance Coin и dogecoin — также выросли примерно на 15-30%.
Что происходит с рынком криптовалюта
Общий рынок криптовалюта сейчас оценивается почти в $2,2 трлн, что на 15% больше по сравнению с началом октября.
«После плохого сентября ряд аналитиков прогнозируют сильный конец 2021 года. Одна модель прогнозирования цен, которая оказалась чрезвычайно точной в августе и сентябре, приводит биткоин на путь достижения шестизначных цифр к Рождеству, хотя есть некоторые оговорки», — пишет The Independent.
Ключевым показателем для оценки движения цен является предложение биткоинов от долгосрочных владельцев.
С 18,78 млн биткоинов, которые сейчас существуют, 13 млн — или 69% из них принадлежат людям, которые держали их в течение 12 месяцев или дольше.