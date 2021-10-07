Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше

Биткоин восстанавливается в начале октября после падения в сентябре. Вечером 6 октября стоимость первой криптовалюты подошла к $55 тысяч.

Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Фото: Pixabay

Биткоин растет

Мощный рост биткоина наблюдается на этой неделе на фоне позитивных новостей в криптосфере.

На момент написания новости 1 BTC можно купить за $54 072.

Цена биткоина на 06.10.2021

Цена биткоина на 06.10.2021 / Скриншот сайта CoinGecko

Другие криптовалюты — Ethereum, Binance Coin и dogecoin — также выросли примерно на 15-30%.

Что происходит с рынком криптовалюта

Общий рынок криптовалюта сейчас оценивается почти в $2,2 трлн, что на 15% больше по сравнению с началом октября.

«После плохого сентября ряд аналитиков прогнозируют сильный конец 2021 года. Одна модель прогнозирования цен, которая оказалась чрезвычайно точной в августе и сентябре, приводит биткоин на путь достижения шестизначных цифр к Рождеству, хотя есть некоторые оговорки», — пишет The Independent.

Ключевым показателем для оценки движения цен является предложение биткоинов от долгосрочных владельцев.

С 18,78 млн биткоинов, которые сейчас существуют, 13 млн — или 69% из них принадлежат людям, которые держали их в течение 12 месяцев или дольше.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривенНа Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривен
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Цена гречку будет расти, несмотря на высокий урожайЦена гречку будет расти, несмотря на высокий урожай
Ощадбанк "Дію" не принимает: в банке объяснили причину отказаОщадбанк "Дію" не принимает: в банке объяснили причину отказа
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/7Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/7
В Бразилии готовят закон о признании биткоина законным платежным средствомВ Бразилии готовят закон о признании биткоина законным платежным средством
Легендарный инвестор сравнил золото и биткоин с лошадью и FerrariЛегендарный инвестор сравнил золото и биткоин с лошадью и Ferrari
Биткоин подорожал до $50 000Биткоин подорожал до $50 000
Цена гречку будет расти, несмотря на высокий урожайЦена гречку будет расти, несмотря на высокий урожай
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
В США компания собирается майнить биткоин на угольных отходахВ США компания собирается майнить биткоин на угольных отходах
НБУ не будет препятствовать укреплению гривны, поскольку оно сдерживает инфляциюНБУ не будет препятствовать укреплению гривны, поскольку оно сдерживает инфляцию
Налоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалютеНалоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалюте
Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофамиЭкономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами
Последние новости
Подгружаем последние новости