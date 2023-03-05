Гривні пророкують подальше зміцнення: прогноз на березень

Гривні прогнозують подальше зміцнення, а зміщення коридору для курсу національної валюти відбудеться в бік 38-44 грн. Про це розповів аналітик аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ, повідомляє "Обозрєватєль" .

"Я прогнозував, що коридор зміцнення гривні може бути до 5%, тобто 39 грн, а рівень девальвації може бути десь 10% від курсу в 40. Зараз беремо коридор десь у 38-44 грн. Це такий більш-менш ймовірний коридор, в якому гривня коливатиметься протягом наступних кількох тижнів, а можливо й місяць. Зараз бачимо приплив валюти від наших зовнішніх партнерів, міжнародної допомоги, і бачимо, що почався аграрний цикл", – сказав аналітик.

Водночас він додав, що з 1 квітня додасться негативний фактор – відкриється "вікно" для нерезидентів, щоб вони виводили прибутки, які отримають на ринку ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Це може впливати на девальвацію гривні.

"І тут важлива допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів, а вона поступово знижується. Якщо минулого року ми отримували в середньому $3-4 млрд, то зараз бачимо, що це $2 млрд на місяць. Також варти казати про зменшення валютних резервів, хоча вони зараз знаходяться на досить високому рівні. Тобто така ситуація досить не певна. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати", – підсумував Кущ.