В Минфине заговорили о пересмотре макропрогноза. Проект госбюджета-2022 могут изменить

В Министерстве финансов не исключают возможность пересмотра макроэкономических показателей, на основании которых рассчитывался проект госбюджета на 2022. Правительство имеет такое право. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Пересмотр макропрогноза

«Будем исходить из того, насколько это повлияет на бюджет. Если у нас будет выше ВВП , это сразу скажется на доходах, но инфляция отразится и на расходах. К макропрогнозу нужно подходить тщательно и аккуратно, взвешивая каждую цифру», — подчеркнул министр .

Марченко считает, что инфляционные показатели, заложенные в госбюджете на следующий год, — адекватны. В Минфине рассчитывают на нисходящий инфляционный тренд, который, как считает министр, будет до конца этого года и продолжится в следующем году.

Кроме того, чиновник уточнил, что прогнозы могут измениться с учетом новой реальности сырьевых рынков и ситуации в США и Китае.

«Это все влияет на наш экспорт и импорт. Но в целом, если взять инклюзивно нашу экономику, мы достаточно неплохо себя показываем в этом году. Это пока не отразилось на показателях ВВП . Но надеюсь, что в III-IV квартале будет более существенный рост, видим для этого все основания», — сказал Марченко.

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