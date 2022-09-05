Фінтех- та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну - експерт

На сьогоднішній день є інвестори, які готові фінансувати не лише будівельні проекти, а й IT-галузь в Україні, - багато держав уже виділили на підтримку різні суми та збираються продовжувати це робити.

Про це в ефірі національного марафону розповів керуючий партнер холдингу TECHIIA Олег Крот, повідомляє Телеграф, інформує Апостроф.

Він вважає, що саме технологічні та фінтех-продукти, які може запропонувати Україна, можуть привабити дуже великі інвестиції у державу.

"Будівництво якихось заводів - це потребує років і це дуже швидко не відіб'ється, але те, що ми швидко можемо продати, що ми швидко можемо запропонувати - це ІТ-проекти, фінтех-проекти, проекти з інжинірингу і проекти з високих технологій. У нас є дуже великий інтелектуальний баланс, який не вдалося вкрасти, вивезти, перекупити. Тому я вважаю, що саме наукові, фінтех-, ІТ-проекти можуть стати тими, що приведуть мільярди в Україну", - зазначив ІТ-підприємець.

Раніше Олег Крот висловлював думку, що держава можливо вперше в історії намагається робити кроки для підтримки бізнесу в Україні.


Іван Троянов, Апостроф





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