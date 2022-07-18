Фонд, який фінансував «Північний потік-2», виходить із проекту

Німецький громадський фонд сприяння російському ”Газпрому” для завершення будівництва газопроводу “ Північний потік-2 ”, хоче розірвати всі зв'язки з проектом. Щоб погасити свої зобов'язання перед дочірньою компанією російського газового гіганта Nord Stream 2 AG фонду, доведеться заплатити 12 мільйонів євро.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на видання Welt am Sonntag, яке ставило питання голові фонду Ервіну Зеллерінгу.

Створений у 2021 році на пожертвування у 20 мільйонів євро від компанії Nord Stream 2 AG та 200 000 євро від уряду Мекленбург – Передня Померанія, фонд має комерційний підрозділ для купівлі та володіння активами, необхідними для завершення проекту.

У лютому Німеччина призупинила будівництво газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів після розриву відносин із Москвою напередодні вторгнення Росії до України. Незабаром після цього прем'єр-міністр землі Мекленбург – Передня Померанія оголосив, що фонд буде ліквідовано.