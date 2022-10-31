Уряд схвалив проект Бюджету-2023 до другого читання в парламенті

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді», - наголосив він.

Кабмін скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

«Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн», - зазначив Шмигаль.