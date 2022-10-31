Уряд схвалив проект Бюджету-2023 до другого читання в парламенті

Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Уряд схвалив проект Бюджету-2023 до другого читання в парламенті
В Уряді скорегували прогнози щодо інфляції та росту ВВП
© depositphotos/Deacons_docs

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді», - наголосив він.

Кабмін скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

«Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн», - зазначив Шмигаль.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
В Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населенняВ Україні поки не підвищуватимуть тариф на електроенергію для населення
Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників – «ЧЕСНО»
Американці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердивАмериканці будуватимуть у Польщі першу АЕС: Моравецький вже підтвердив
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
Блок рекламы


Похожие новости
Пенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроектуПенсії менше 3000 підвищуватимуть: деталі законопроекту
Борги студентів перед вишами закриє держава - нове рішення урядуБорги студентів перед вишами закриє держава - нове рішення уряду
Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявкуУряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку
Конгрес остаточно схвалив законопроєкт про $12,3 млрд допомоги УкраїніКонгрес остаточно схвалив законопроєкт про $12,3 млрд допомоги Україні
Перерахунок пенсій під час війни: уряд ухвалив важливе рішенняПерерахунок пенсій під час війни: уряд ухвалив важливе рішення
На звільнених територіях уряд дозволив отримувати пенсію з картки готівкоюНа звільнених територіях уряд дозволив отримувати пенсію з картки готівкою
Видатки Держбюджету-2023 вдвічі перевищують його доходиВидатки Держбюджету-2023 вдвічі перевищують його доходи
Основний ризик Держбюджету-2023 — зовнішні запозиченняОсновний ризик Держбюджету-2023 — зовнішні запозичення
Європарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрдЄвропарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрд
Понад 155 тис. грн на кожного українця: в уряді повідомили, скільки заборгувала державаПонад 155 тис. грн на кожного українця: в уряді повідомили, скільки заборгувала держава
Последние новости
Подгружаем последние новости