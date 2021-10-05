Глава НБУ: "Мы видим уже, что виртуальная валюта может быть средством накопления"

Однако для приобретения материальных активов ее надо конвертировать в гривну.

Глава НБУ: "Мы видим уже, что виртуальная валюта может быть средством накопления"
Фото: Макс Требухов

Виртуальная валюта, а точнее виртуальные активы, могут быть средством накопления, однако для приобретения квартиры или машины в Украине их надо конвертировать в гривну.

Об этом в эксклюзивном интервью для LB.uа рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы видим уже, что виртуальная валюта может быть средством накопления, как и любой другой нематериальный актив ... Вы можете иметь такие виртуальные активы у себя в кошельке, но для того, чтобы купить что-то материальное - квартиру, машину и т.д., сначала надо осуществить их обмен на фиатную валюту, а именно - на гривну", - сказал он.

Шевченко рассказал, что уже были обращения в НБУ от коммерческих банков с предложениями разрешить выпускать карты с криптовалютой, с мотивацией, что банки же проверяют клиентов. Но здесь возникает вопрос высокой рискованности таких операций, соблюдения необходимых процедур финансового мониторинга.

"Наибольшее опасение в случае с виртуальными активами связано с их использованием для отмывания грязных денег и недопущением того, чтобы наша страна превратилась в некую всемирную прачечную, в которой отмывают грязные деньги", - отметил глава НБУ.

Шевченко добавил, что Нацбанк рассматривает то, что у нас традиционно называют "криптовалютой", "виртуальной валютой" именно как "нематериальные, виртуальные активы", которые не являются средством платежа.

"И позиция НБУ в этом вопросе - виртуальные активы не являются средством платежа в Украине, а также не могут быть предметом обмена на имущество, товары, работы или услуги. Это принципиально. В законе («О виртуальных активах», - LB.ua ) это отражено. Нацбанк не будет создавать возможности для параллельного обращения чего-то, что определено, как нематериальное благо. Ведь то, что у нас называют «виртуальная валюта», это не валюта по существу, а набор, элемент цифрового кода, некий нематериальный актив" - отметил он.

Глава НБУ также рассказал, что у него нет таких активов, однако не исключил возможности того, что приобретет их, когда это будет разрешено изменениями в Налоговый кодекс.

Напомним, ранее Шевченко отметил, что принятие Верховной Радой законопроекта "О виртуальных активах" дает возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами. По его словам, е-гривну планируют использовать для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.

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