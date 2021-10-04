"Укрзализныця" подписала контракт на 1,15 млрд грн на достройку Дарницкого моста

Подрядчиком стала компания "Автострада".

"Укрзализныця" подписала контракт на 1,15 млрд грн на достройку Дарницкого моста

АО "Укрзализныця" подписала контракт стоимостью 1,15 млрд грн с компанией "Автострада" на проведение строительных работ на железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве.

Про это сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов до многочисленных ЖК, школ, больниц и офисных зданий. Это все - замороженные инвестиции, ценность которых с каждым годом уменьшается. Напомню, что Большое строительство в 2020 году началось по борьбе с долгостроями. Только за 1 год мы разморозили строительство на десятках объектов по всей стране, часть которых - уже открыта", - рассказывает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"К сожалению, Киев, с очень медленными темпами развития транспортной и социальной инфраструктуры, выбивается из общенациональных трендов. Верю, что завершение Дарницкого моста, Киевской обходной дороги и Kyiv City Express вернут в столицу масштабные проекты", - добавил он.

В Мининфраструктуры напомнили, что Дарницкий мост более 10 лет находится в недостроенном состоянии. Речь идет о достройке автомобильных съездов на левом берегу Днепра.

При этом отмечается, что сейчас на правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе - здесь готовность 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница на левом берегу.

На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21-й, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом. В результате возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты - Южный и Мост им. Е. О. Патона - значительно перегружены , тогда как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности. Причем этот мостовой переход имеет 6 полос движения, по 3 в каждом направлении и его пропускная способность - 35 тысяч автомобилей в сутки", - отметили в министерстве.

Напомним, в мае Кубраков заявил, что Дарницкий мост в Киеве станет одним из большого количества долгостроев, которые будут завершены в ходе программы "Большая стройка". 27 мая на строительство моста был объявлен тендер.

Дарницкий мост (известный как мост Кирпы) начали строить в 2004 году. Железнодорожное движение по мосту стартовало 27 сентября 2010 года. 17 декабря 2010-го по мосту открыли автомобильное движение с левого берега на правый, а 31 мая 2011 года - с правого на левый.

В сентябре 2018-го сообщали, что стоимость завершения строительства составляет окло 30 млн евро.

В начале марта 2021-го глава "Укравтодора" Александр Кубраков и Владимир Жмак – председатель правления АО "Укрзализныця", на балансе которого находится мост, подписали меморандум о том, что "Укравтодор" в 2021 году достроит все съезды с моста. Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что "Укравтодор" готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.

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