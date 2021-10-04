"Укрзализныця" подписала контракт на 1,15 млрд грн на достройку Дарницкого моста

АО "Укрзализныця" подписала контракт стоимостью 1,15 млрд грн с компанией "Автострада" на проведение строительных работ на железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве .

Про это сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов до многочисленных ЖК, школ, больниц и офисных зданий. Это все - замороженные инвестиции, ценность которых с каждым годом уменьшается. Напомню, что Большое строительство в 2020 году началось по борьбе с долгостроями. Только за 1 год мы разморозили строительство на десятках объектов по всей стране, часть которых - уже открыта", - рассказывает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"К сожалению, Киев , с очень медленными темпами развития транспортной и социальной инфраструктуры, выбивается из общенациональных трендов. Верю, что завершение Дарницкого моста, Киевской обходной дороги и Kyiv City Express вернут в столицу масштабные проекты", - добавил он.

В Мининфраструктуры напомнили, что Дарницкий мост более 10 лет находится в недостроенном состоянии. Речь идет о достройке автомобильных съездов на левом берегу Днепра.

При этом отмечается, что сейчас на правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе - здесь готовность 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница на левом берегу.

На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21-й, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом. В результате возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты - Южный и Мост им. Е. О. Патона - значительно перегружены , тогда как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности. Причем этот мостовой переход имеет 6 полос движения, по 3 в каждом направлении и его пропускная способность - 35 тысяч автомобилей в сутки", - отметили в министерстве.

Напомним, в мае Кубраков заявил, что Дарницкий мост в Киеве станет одним из большого количества долгостроев, которые будут завершены в ходе программы "Большая стройка". 27 мая на строительство моста был объявлен тендер.

Дарницкий мост (известный как мост Кирпы) начали строить в 2004 году. Железнодорожное движение по мосту стартовало 27 сентября 2010 года. 17 декабря 2010-го по мосту открыли автомобильное движение с левого берега на правый, а 31 мая 2011 года - с правого на левый.

В сентябре 2018-го сообщали, что стоимость завершения строительства составляет окло 30 млн евро.

В начале марта 2021-го глава "Укравтодора" Александр Кубраков и Владимир Жмак – председатель правления АО "Укрзализныця", на балансе которого находится мост, подписали меморандум о том, что "Укравтодор" в 2021 году достроит все съезды с моста. Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что "Укравтодор" готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.