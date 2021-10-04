Ипотека «для всех». Кабмин хочет снизить ставки по кредитам

Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить кредитные ставки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце, пишет Лига.

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Что анонсировал Шмыгаль

«Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И для всех», — уточнил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что следующие 2?3 года власть будет «продвигать реформы фактически в боевом режиме».

Программа «Доступная ипотека под 7%»

В Украине за полгода было выдано 648 кредитов по программе «Доступная ипотека 7%». Из всех поданных заявок банки отклонили только 3,5%.

По программе работают 16 украинских банков. В ее рамках было выдано 550,3 млн гривен.

Условия ипотеки под 7% годовых

Получить льготный кредит под 7% будет нелегко. В правительственном постановлении №?63 прописаны ограничения как к заемщикам, так и к предмету ипотеки.

Максимальная сумма займа — 2 млн грн;

Максимальный срок — 20 лет;

Минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости жилья.

Взять кредит можно будет и на новое жилье, в том числе еще недостроенное, и на жилье на вторичном рынке, но которому не более трех лет, то есть введенное в эксплуатацию не позднее 2015 года.

Для одинокого человека или семьи из двух человек площадь жилья ограничена 50 кв. м. На каждого следующего члена семьи добавляется 20 кв. м. Стоимость общей площади жилья, что превышает допустимую норму, должна быть уплачена заемщиком за счет собственных средств или на общих условиях кредитования.

Требования к заемщику

Право на льготное кредитование будут иметь не все. Претендовать на ипотеку под 7% в первую очередь смогут те, кто реально нуждается в улучшении жилищных условий. К таким, согласно документу, отнесены: