На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200

Первая криптовалюта начала неделю падением: в понедельник, 27 сентября, ее цена снизилась на 2,4%, во вторник — еще на 2,7%. Достигнув локального дна ниже $41?000, в среду котировки начали расти.

На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Фото: pixabay

В пятницу, 1 октября, биткоин подорожал практически на 10%, цена поднялась выше $48?000. На выходных цифровое золото торговалось вблизи этой отметки, пишет forklog.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на утро 4 октября стоимость первой криптовалюты составляет $47,917 за монету.

Курс Ethereum

Вторая по капитализации криптовалюта также продемонстрировала позитивную динамику. Котировки Ethereum за неделю выросли более чем на 11%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на утро 4 октября стоимость Ethereum составляет $3,367.

Как изменился рынок криптовалют

Биткоин потянул за собой и другие активы из топ-10 по рыночной капитализации. Практически все они, за исключением Cardano, закрыли неделю в зеленой зоне. Solana подорожала на 26,7%, Binance Coin — на 21,7%.

По данным сервиса Messari, из цифровых активов за последнюю неделю сильнее других подорожал utility-токен распределенной сети для IoT-устройств MXC. Его цена выросла более чем на 87%, а капитализация составила $107 млн.

Больше всего подешевела криптовалюта Sentinel. Ее цена упала более чем на 35%, а капитализация снизилась до $229 млн.

Рыночная капитализация криптовалютного рынка составила $2,22 трлн.

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