У мережі Ethereum відбулася найбільша за 7 місяців трансакція

У мережі Ethereum відбулася найбільша за 7 місяців трансакція — все завдяки крипто-киту, який придбав ф’ючерсний контракт ETH на суму $ 1,7 мільярда, про це пише Noworries.

У мережі Ethereum відбулася найбільша за 7 місяців трансакція
Фото: investidorsardinha.r7.com

Аналітики переконані, збільшення активності великих криптовалютних інвесторів спричинене оголошенням дати переходу на «зелений» блокчейн, завдяки якому користувачі почали вкладати кошти в ефіріум та, відповідно, посприяли збільшенню його вартості.

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість другої криптовалюти станом на 09:14 становить $1,491.99.

Зростання курсу Ethereum

Лише за 3 дні вартість Ethereum збільшилась на 26% (після оголошенню попередньої дати переходу на Proof-of-Stake).

Так у ході онлайн-конференції головний розробник Ethereum Тім Бейко назвав 19 вересня днем, коли може статися «злиття», з такою датою погодились й інші розробники.

Остаточне випробування має відбутися в мережі Goerli, яка запланована на другий тиждень серпня. Від результатів залежатиме точна дата переходу. Очікується, що перехід Ethereum на мережу на PoS дозволить знизити енергоспоживання на 99%.





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