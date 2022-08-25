Газ в Європі вперше з березня подорожчав більше ніж до $3200 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі 25 серпня різко зросла до більш ніж $3200 за одну тисячу кубометрів.

Найближчий вересневий ф’ючерс на хабі TTF у Нідерландах сьогодні торгувався на біржі ICE Futures по ціні $3 238,5 за тисячу кубометрів.

Середня ціна з початку серпня на TTF становила $2230, у липні газ коштував в середньому $1764 за тисячу кубометрів. Максимальну ціну в Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф’ючерс давали $3898.

Зростання відбувається на тлі очікування тимчасового припинення поставок по "Північному потоку".