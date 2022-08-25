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2022-08-25
Газ в Європі вперше з березня подорожчав більше ніж до $3200 за тисячу кубометрів
Ціни ростуть на тлі очікування тимчасового припинення поставок по "Північному потоку"
Спотова ціна газу в Європі 25 серпня різко зросла до більш ніж $3200 за одну тисячу кубометрів.
Найближчий
Середня ціна з початку серпня на TTF становила $2230, у липні газ коштував в середньому $1764 за тисячу кубометрів. Максимальну ціну в Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф’ючерс давали $3898.
Зростання відбувається на тлі очікування тимчасового припинення поставок по "Північному потоку".
Артем Руденко, ZN.ua