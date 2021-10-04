Посылки с AliExpress и Amazon могут стать для украинцев недоступными из-за нового законопроекта

В Украине уже близок к принятию новый законопроект № 4279, который может поставить крест на доставке международных посылок с популярных сайтов продаж AliExpress и Amazon. Если этот законопроект проголосуют, то получение таких посылок будет затруднено, и большая часть украинцев перестанет заказывать товары на AliExpress и Amazon, а также на других популярных сайтах.

Этим законопроектом хотят обязать всех получателей посылок из-за границы каждый раз проходить верификацию, предоставляя почтовому оператору копию паспорта и идентификационного кода. Если они не предъявят этих документов, то посылку не получат. Инициаторы законопроекта говорят, что это поможет бороться с контрабандой.

Критики этого новшества утверждают, что никакого реального результата в борьбе с контрабандой этот закон не даст хотя бы потому, что на долю посылок приходится всего 2% от международных грузоперевозок. А контрабанда как раз скрывается в оставшихся 98%, а не в этих двух.

Вместо борьбы с контрабандой этот закон станет борьбой с международными почтовыми отправлениями и с простыми гражданами, которые заказывают недорогие товары с AliExpress и Amazon. Они не смогут получить свои заказы в почтоматах или через абонентские ящики в своих домах. Их можно будет получить только через личный контакт с оператором в почтовом отделении. Естественно, это приведет к возникновению очередей в почтовых отделениях.

Кроме того, чтобы получить такую посылку, каждый клиент почты должен будет подписать соглашение на использование его личных данных. Это также будет задерживать очередь, что, конечно же, никак не обрадует тех, кто в ней стоит.

В итоге это резко сократит количество заказов украинцев на международных торговых платформах. В этом мнении единодушны как руководство "Укрпочты", так и топ-менеджмент "Новой почты".

Напомним, Новая почта рассказала своим клиентам, как защититься от новой схемы обмана через электронные письма.