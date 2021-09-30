АМКУ разрешил "Нафтогазу" взять под контроль "Донецкоблгаз"

Антимонопольный комитет Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" взять под контроль ПАО "Донецкоблгаз".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет о получении в управление акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления Общества.

При рассмотрении заявления АМКУ установлено, что постановлением Шевченковского райсуда Киева наложен арест на 49,88% акций, эмитентом которых является ОАО "Донецкоблгаз", с запретом использования, отчуждения и распоряжения ими, и переданы в управление АРМА. Концентрация происходит в соответствии с распоряжением КМУ от 15 сентября 2021 №1116-р "Некоторые вопросы управления активами ОАО " По газоснабжению и газификации "Донецкоблгаз", на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях".

"По информации заявителя, целью концентрации является предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращение нарушения законодательства и лицензионных условий осуществления его хозяйственной деятельности. Как до концентрации, так и после ее осуществления, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, следовательно не происходит структурных изменений спроса и/или предложения на указанном рынке в местах осуществления хозяйственной деятельности ПАО "Донецкоблгаз"", - отметили в АМКУ.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров передал 49,9% акций ПАТ "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины".