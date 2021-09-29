В НБУ считают, что банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитов

Украинские банки должны финансировать розничный кредитный портфель не только за счет депозитов, но и вкладывать часть своего капитала. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий в интервью РБК-Украина.

В НБУ считают, что банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитов
Юрий Гелетий / Фото: РБК-Украина

Сегмент мелких кредитов растет

В НБУ подчеркнули, что в сегмент мелких кредитов в 2021 году увеличивается на 30% и существуют значительные риски, поэтому регулятор будет защищать депозиты.

С 1 января следующего года НБУ вводит повышение веса риска до 150% по розничному портфелю.

«Не думаю, что это будет проблемой для банков. У них есть запас капитала, особенно если мы говорим о крупнейших игроках. У них совершенно адекватные позиции капитала», — пояснил Гелетий.

НБУ повысил учетную ставку

Напомним, что Национальный банк повысил учетную ставку до 8,5%. Это является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

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